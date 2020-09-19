جامعة الطائف تدعم «الملكية الفكرية»

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وقع رئيس جامعة الطائف د.يوسف عسيري، ورئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية د.عبدالعزيز السويلم، أول أمس، اتفاقية انضمام الجامعة إلى الشبكة، كسابع جامعة سعودية تنضم للشبكة. وتستهدف الاتفاقية تنظيم وتنمية وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتوعية بأهمية تلك الحقوق، وضمان وصول المعلومات حول الخِدْمات المقدمة من الهيئة لجميع الأطراف المستفيدة. وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية المساهمة في إعداد إستراتيجيات الملكية الفكرية، والاستفادة من وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاستفادة من المواد التدريبية المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال أكاديمية الملكية الفكرية، والمساهمة في تمكين الجامعة من توليد واستغلال الملكية الفكرية من خلال تقديم الاستفسارات اللازمة. و‏يستهدف مشروع تأسيس الشبكة لتوفير منصة لتقديم خِدْمات الهيئة التي تهدف إلى تحويل الملكية الفكرية إلى رأس مال فكري، وتسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخِدْمات ذات الصلة، وتمكينهم من توليد واستغلال وحماية الملكية الفكرية.

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