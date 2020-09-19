شكرا لقرائتكم خبر عن 36 طن تمور وتجهيز مستشفى كلى.. مساعدات لليمن ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في كل من اليمن ولبنان عبر تقديم المساعدات الغذائية والطبية وفي شتى المجالات.

ووزع المركز أول أمس، 5000 كرتون تحتوي على 36 طنًا من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن. وثمن مدير الصندوق م. قائد راشد، اللفتة الكريمة من المركز لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً. وأطلق المركز أول أمس بمحافظة تعز المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية. وأشار وكيل أول محافظة تعز د. عبدالقوى المخلافي إلى أن إطلاق المرحلة الثانية للمركز يعد إضافة مهمة لخدمة الجرحى ومبتوري الأطراف جراء الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي وزراعتها لآلاف الألغام التي راح ضحيتها مئات المدنيين. وبدأ المركز العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية. وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: «إن العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وستوفّر الخدمات المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم، مقدمًا شكره للمملكة متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات».

ودشن المركز المرحلة النهائية لتأهيل وتجهيز مركز غسيل الكلى بمستشفى المقاصد في بيروت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري. وعقب التدشين تسلم المستشفى مستلزمات ومعدات طبية بالإضافة إلى مساعدات إيوائية. وقال رئيس الجمعية التابع لها المركز د. فيصل سنو: إن ما نشهده اليوم ليس بغريب عن مملكة الخير والعطاء، مفيدا بأن المملكة عودتنا أن تكون دائمًا إلى جانب لبنان ومؤسساته الاستشفائية والصحية وبشتى المجالات.