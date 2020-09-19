شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار المشرف التربوي في «مدرستي» على طاولة «تعليم القطيف» والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الاجتماع، الذي عُقد يوم أمس الأول، خطط الشعب وزيارات المشرفين الميدانية لدعم المدارس، ودورهم في دعم المعلمين لتحسين الأداء التعليمي من خلال المنصة، وتحفيزهم وحصر التحديات لمتابعتها من جهات الاختصاص.
وأكد أهمية مشاركة الجميع في الميدان التربوي، وتقديم العون للمدارس من أجل تحسين وتطور عملياتها لمشاهدة المخرج الجيد لعملية التعليم.
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