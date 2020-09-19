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تعقيم أحياء وشوارع عين دار

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واصلت بلدية عين دار أعمال رش المعقمات والمطهرات، داخل الأحياء السكنية، بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، وذلك للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد - 19».

وتكثّف البلدية حملات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للسيطرة على انتشار الفيروس.

فيما واصلت الفرق الميدانية جولاتها الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

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