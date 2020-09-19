شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم أحياء وشوارع عين دار والان نبدء بالتفاصيل
وتكثّف البلدية حملات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للسيطرة على انتشار الفيروس.
فيما واصلت الفرق الميدانية جولاتها الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.
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