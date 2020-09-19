شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف الدفع الإلكتروني تؤرق سكان الأحياء المركزية والان نبدء بالتفاصيل

طالب عدد من سكان الأحياء المركزية بالدمام، بتخفيض أسعار مواقف الدفع الإلكتروني، في الأوقات التي لا تشهد فيها الأسواق ذروة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يتهرب من هذه المواقف، ويتسبب في الزحام داخل الأحياء، وحجز المواقف على السكان.

وذكر المواطن «محمد بن هادي» أن هذه المواقف أضرارها كثيرة، وأنها تسبب مضايقات لسكان هذه الأحياء، بالإضافة إلى أن المستفيدين من هذه المواقف هم أصحاب المحلات التجارية، إذ تتوافر المواقف لزبائنهم أمام المحلات، إلا أن هناك مَن يوقف سياراته في هذه المواقف والسفر خارج المنطقة لفترة طويلة، مطالبًا بأن يتم تخفيض أسعار الوقوف بعد انتهاء ذروة السوق من بعد الساعة 10 مساءً.

وأوضح «محمد الماهري» أنه منذ بداية جائحة فيروس «كورونا»، انخفض الزحام في السوق، وأنه في السابق كان هناك زحام ومضايقات في الطرق، بالإضافة إلى أن هناك مَن يتهرب من مواقف الدفع الإلكتروني، ويقفون داخل الأحياء، ما يتسبب في الزحام وإغلاق الطريق على سكان هذه الأحياء، وحجز المواقف على سكان المباني في هذه الأحياء، مطالبًا بإيجاد حلول قبل عودة الزحام، وفرض الغرامات على من يتسبب فيه.

وأشار المواطن «فيصل بن سعد» إلى أن بعض السكان في المباني في هذه الأحياء، لا توجد لديهم مواقف خاصة، ما يجعلهم يضطرون للدفع في هذه المواقف بشكل يومي، أو حجز المواقف على سكان المباني في وسط الأحياء، مطالبًا بالسماح لهم بالوقوف دون رسوم، أو إيجاد مواقف خاصة لهم.