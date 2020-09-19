شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ فتاة من الانتحار بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت الجهات الأمنية فتاة، من محاولة الانتحار، بعدما وقفت على حافة الدور السابع لمبنى أحد الفنادق في الدمام وحاولت إلقاء نفسها من النافذة، ولكن الجهات الأمنية أحبطت محاولتها، وأمَّنت الموقع، بالتعاون مع رجال الدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها أنه تمت إحالة الفتاة لشرطة شرق الدمام؛ لاستكمال الإجراءات، وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص.