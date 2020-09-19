شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 575 محلا وتحرير 6013 مخالفة في 12 ألف جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها بلدية شرق الدمام خلال العام الماضي، عن إغلاق 575 محلاً مخالفاً، وتحرير 6013 مخالفة، وقيد 6112 إشعارًا، وإيقاف 877 عاملًا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإتلاف 1154 كيلوجراما من المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام م. حاتم الغامدي، أن البلدية نفذت خلال حملاتها الميدانية، 12.939 جولة، طالت مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، والتزامهم بالاشتراطات اللازمة وممارسة الأنشطة، لحد المخالفات التي تضر بصحة المستهلك.

وأفاد م. الغامدي بأن البلدية ضبطت خلال حملاتها 2255 كرتون خضار وفواكه لباعة متجولين مخالفين للأنظمة، ورفع 537 حاجزاً، وإزالة 168 لوحة إعلانية، وإغلاق 14 محطة وقود مخالفة للاشتراطات البلدية.

وبين أن البلدية تعاملت مع 2387 بلاغًا، وأصدرت 405 رخص بناء، و1488 رخصة مهنية، و130 لوحة إعلانية، ورفعت أكثر من 200.000 طن من النفايات، و70.000 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر، فيما زرعت 630.100 زهرة، و3644 شجرة، ومسطحات خضراء بمساحة 1868 مترًا مكعبًا.