إغلاق 575 محلا وتحرير 6013 مخالفة في 12 ألف جولة رقابية

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وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام م. حاتم الغامدي، أن البلدية نفذت خلال حملاتها الميدانية، 12.939 جولة، طالت مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، والتزامهم بالاشتراطات اللازمة وممارسة الأنشطة، لحد المخالفات التي تضر بصحة المستهلك.
وأفاد م. الغامدي بأن البلدية ضبطت خلال حملاتها 2255 كرتون خضار وفواكه لباعة متجولين مخالفين للأنظمة، ورفع 537 حاجزاً، وإزالة 168 لوحة إعلانية، وإغلاق 14 محطة وقود مخالفة للاشتراطات البلدية.
وبين أن البلدية تعاملت مع 2387 بلاغًا، وأصدرت 405 رخص بناء، و1488 رخصة مهنية، و130 لوحة إعلانية، ورفعت أكثر من 200.000 طن من النفايات، و70.000 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر، فيما زرعت 630.100 زهرة، و3644 شجرة، ومسطحات خضراء بمساحة 1868 مترًا مكعبًا.
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