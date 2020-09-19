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رفع الأنقاض ومخلفات البناء بـ«صدفة الخبر»

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واصلت بلدية محافظة الخبر، حملتها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في حي الصدفة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري على مستوى المنطقة.

وبدأت البلدية حملتها، منذ أسبوعين، ورفعت ما يزيد على 5000 متر مكعب، حسب قول رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، الذي أكد أن الحملة شملت تنظيف الساحات والأراضي البيضاء ورفع مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر.

وبين أن الحملة استهدفت تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، ورفع المخلفات.

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