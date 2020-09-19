شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال 399 «شعاب صناعية» و«مجسمات هندسية» بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

نجح مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، في إنزال 110 من الشعاب الصناعية، بالإضافة إلى بعض المجسمات الهندسية المصنوعة من «الفيبر جلاس»، بشاطئ نصف القمر، ليبلغ المجموع الكلي الذي يحتضنه شاطئ نصف القمر من المجسمات والشعب الصناعية، 399 مجسمًا.

جاء ذلك من خلال 59 غواصًا من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، إضافةً إلى المتطوعين، وبالتعاون مع حرس الحدود، وبلدية الظهران، يوم أمس الجمعة.

بيئة جاذبة

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: «استطعنا يوم أمس الجمعة، إنزال عدد من الشعاب الصناعية، والتي بلغ عددها 100 من الشعاب، فيما بلغ عدد المجسمات الهندسية المصنوعة من الفيبر جلاس، 10 مجسمات»، مشيرًا إلى أن هذه الحملة، تأتي لتعزيز البيئة البحرية، وخلق بيئة جاذبة للغواصين.

مستوطنات للأسماك

وأوضح م. المطيري أن الشعاب المرجانية الصناعية، تكون مستوطنات لتجميع الأسماك، وبيئة بحرية جيدة مناسبة لممارسة هواية الغوص، لأكبر عدد من الهواة، مبينًا أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمراحل سابقة، إذ سبق وأن تم إنزال شعاب صناعية في الأعوام 2013م و2016م و2017م و2019م.

موقع مميز

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وأضاف إن هذه الحملة والحملات السابقة، أسفرت عن إنزال أكثر من 382 وحدة من الشعاب الصناعية، بالإضافة إلى 17 من المجسمات الهندسية المصنوعة من «الفيبر جلاس»؛ ليبلغ المجموع الكلي الذي تم إنزاله، 399 من الشعاب والمجسمات الهندسية.

وتابع: «أسفر ما تم إنزاله عن تكوين بيئة جاذبة للأحياء البحرية، التي بدأت تزخر بوجود أعداد من الأسماك لم تكن تشاهد سابقًا في الموقع، منها أكثر من 10 أنواع من الأسماك، و3 أنواع من المرجان الحي»، علمًا بأن هذا الموقع يعتبر من المواقع المتميزة من ناحية المقومات البيئية.

مبادرات قادمة

وبين م. المطيري أن هناك عدة مبادرات قادمة، منها التوسع في الشعاب المرجانية بين فترة وفترة، وتنفيذ حملات تنظيف على الشاطئ، وكذلك في قاع البحر، بالتعاون مع مجموعة من الغواصين المتطوعين، إضافةً إلى إجراء مسح لعدة مواقع؛ للبحث عن مواقع مناسبة لإنزال الشعاب المرجانية في منطقة خليج تاروت، وشاطئ العقير، وكذلك تنفيذ حملات لاستزراع أشجار القرم «المانجروف» في عدد من المواقع المناسبة على امتداد الساحل.

عمق وبعد

يُذكر أن المجسمات قد أنزلت في عمق يقدر بحوالي 6 أمتار، وتبعد عن الساحل بمسافة 40 مترًا، وأنزلت في شكل مجموعات، يقدر المجموعة بين 25 و30 من الشعاب والمجسمات الهندسية.

ويبلغ وزن المجسم الواحد بين 25 و35 كيلو جراما، وأنزلت بشكل مجموعات، وذلك بخلاف ما سبق حيث تنزل المجسمات بشكل فردي، يبعد الواحد عن الآخر بمسافة تقدر بين 2 و3 أمتار.