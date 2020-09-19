شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 بقالات تبيع «التنباك» المحظورة والان نبدء بالتفاصيل
وضبطت إدارة الخدمات، التابعة للبلدية، المواد المحظورة، وعملت على إتلافها، وإغلاق البقالات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من ناحية أخرى، كثّفت إدارة النظافة أعمال النظافة، وغسيل الممرات وألعاب الأطفال وكراسي الجلوس في الحدائق العامة والمتنزهات مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، حرصًا على راحة وسلامة الزوار والمتنزهين. فيما واصلت إدارة الوقاية الصحية عمليات الرش والمكافحة والوقاية ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».
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