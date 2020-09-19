شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بلاغا صحيا لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 12 بلاغًا متعلقًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

وشملت البلاغات 3 مخالفات لعدم وجود معقّمات، و3 بلاغات عن وجود زحام في المنشآت، و6 مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن مساكن العمال، أو للإخلال بأحكام التغليف والإغلاق قبل التسليم للمندوب.