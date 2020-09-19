شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد»: توفير الوظائف وتمكين أسر «الضمان» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، على الإجراءات العملية المتبعة، وخدمة العملاء واحتياجاتهم، وذلك ، خلال زيارته التفقدية للفروع التابعة لفرع الوزارة بمحافظة القطيف أمس الأول.

واستمع المقبل لشرح مختصر عن برنامج التمكين، وما تمّ إنجازه وتحقيقه من تمكين الأسر الضمانية، واستقطاب الشراكات والمبادرات مع مختلف الجهات الخدمية، بتوفير الفرص الوظيفية، بالتعاون مع تلك الجهات الداعمة، والمهام المُسندة للضمان الاجتماعي، فيما يخص مكافحة التسول، وزيارة قسم أسر السجناء.

وتابع المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل، وشرح خدمة الهاتف الضماني عبر تطبيق «واتساب»؛ لخدمة المستفيدين عن بُعد، وتقليل الجهد عليهم، تزامنًا مع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووجّه المقبل رسالة شكر وعرفان لجميع الموظفين والموظفات بالفروع؛ لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الأوضاع الراهنة وحرص الجميع على سلامة المستفيدين باتخاذ الاحترازات وتطوير آليات العمل المناطة بهم.

واشتملت الزيارة على زيارة مركز التنمية الاجتماعية، مكتب الضمان الاجتماعي الرجالي والنسائي، وحدة الخدمات المساندة، مكتب عمل القطيف، ورافقه مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومساعد المدير العام للعمليات حمود الشريدة، وأخصائية الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية زينب الأسود، وكان في استقباله مديرو الفروع ورئيسات الأقسام.