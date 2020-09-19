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تواصل أعمال النظافة في الواجهة البحرية

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واصلت إدارة النظافة، التابعة لبلدية شرق الدمام، أعمال النظافة في الواجهة البحرية بالدمام، ضمن حملاتها لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

وتابعت الفرق الميدانية، أعمال قص المسطحات الخضراء في حديقة الفل بحي الجامعيين.

من ناحية أخرى، بدأت البلدية جولاتها على المحلات والمراكز التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرار تركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسير وتسهيل حقهم في الحركة.

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