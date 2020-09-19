شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال النظافة في الواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت الفرق الميدانية، أعمال قص المسطحات الخضراء في حديقة الفل بحي الجامعيين.
من ناحية أخرى، بدأت البلدية جولاتها على المحلات والمراكز التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرار تركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسير وتسهيل حقهم في الحركة.
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