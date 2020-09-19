شكرا لقرائتكم خبر عن 790 جولة رقابية تكشف 54 مخالفة.. وتعقيم 914 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 54 مخالفة، يوم أمس الأول، في 794 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد 44 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد ـ19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و10 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة، يوم أمس، غسل وتعقيم وتطهير 914 موقعًا، بمشاركة 480 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 155738 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات. ورفعت الأمانة 7463 طنًا من النفايات، وأزالت 4188 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو التي تتعلق بالاحترازات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال مركز البلاغات «940»، من أجل وطنٍ آمن ومستقر.