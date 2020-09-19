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ضبط مصنع «مطاط» مخالف في «أثير الدمام»

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أغلقت بلدية وسط الدمام، يوم أمس الأول، مصنعًا لتصنيع وإنتاج الربل «المطاط»، في حي الأثير بالدمام، وألزمت الملاك بإخلاء الموقع وبشكلٍ عاجل.

وأوضحت البلدية أن المصنع مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية؛ كونه داخل حي سكني، إضافةً إلى ممارسة النشاط دون الحصول على رخصة مهنية لتشغيله.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة الخدمات، قسم الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، العمل على تطهير الحدائق والمرافق العامة والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال وتهيئتها للزائرين، تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.

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