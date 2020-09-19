شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع «مطاط» مخالف في «أثير الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت البلدية أن المصنع مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية؛ كونه داخل حي سكني، إضافةً إلى ممارسة النشاط دون الحصول على رخصة مهنية لتشغيله.
من ناحية أخرى، واصلت إدارة الخدمات، قسم الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، العمل على تطهير الحدائق والمرافق العامة والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال وتهيئتها للزائرين، تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.
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