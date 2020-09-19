شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط «605» بـ«عزيزية الخبر».. 20 عاما بلا رخص بناء والان نبدء بالتفاصيل

بعد مرور 20 عامًا على اعتماد أحد المخططات السكنية في العزيزية، يقف 1500 مواطن من مالكي الأراضي مكتوفي الأيدي تجاه هذا المخطط الواقع جنوب الخبر، نتيجة إيقاف رخص البناء من أمانة المنطقة الشرقية؛ لعدم وجود مخصصات مالية لهذه المشاريع.

غياب الخدمات

وأبدى عدد من المواطنين تضررهم من بقاء الوضع كما هو عليه في المخطط رقم «ش خ 605»، طوال عقدين من الزمن، دون أي بداية ملموسة لتأسيس الخدمات، بالرغم من تمتع العديد من المنتجعات السياحية الملاصقة لهذا المخطط بكامل الخدمات الحكومية والخاصة.

خسائر مالية

واستطلعت ”الخليج 365” آراء بعض المتضررين، وأشار «عبدالرحمن الغامدي» إلى حجم المعاناة والضرر الذي لحق بالمواطنين المتملكين لأراضي في هذا المخطط، الواقع بحي الدرة في العزيزية جنوب الخبر، بسبب توقف رخص البناء فيه منذ 20 عامًا حتى الآن، مبينًا أن هذا الأمر انعكس سلبًا على حياة 1500 مواطن وأسرهم، والذين دفعوا مئات الآلاف من الريالات لشراء أراضٍ وتأمين مستقبل أبنائهم، ولا يزالون يخسرون الكثير ماليًا؛ لسداد مبالغ الإيجار سنويًا، على أمل منحهم رخص البناء للبدء بتشييد منازلهم.

مخططات ملاصقة

واستغرب «محمد العامري»، توفير كافة الخدمات للمنتجعات السياحية، وبعض المباني، والفلل السكنية، والمخططات الملاصقة لهذا المخطط منذ سنوات، في الوقت الذي لا يزال المخطط بعيدًا عن هذه الخدمات، ولا تزال أمانة المنطقة الشرقية ترفض منح رخص البناء للمواطنين لأسباب غير واضحة.

Advertisements

وأضاف: إنه من غير المعقول أن يظل هذا المخطط متعطلًا منذ 20 عامًا، دون تحرك من الجهات المسؤولة، أو محاولة تهيئة البنية التحتية، ودعمها بالخدمات اللازمة للبناء.

عجلة التنمية

وقال «عبدالله الموسى»: إن المواطنين المتضررين من ملاك المخطط، يعيشون معاناة كبيرة، وألم كبير، ويشاهدون يوميًا عجلة التنمية والبناء والتطوير في المخططات الملاصقة لمخططهم، بينما مخطط «ش خ 605» في وسط هذه الخدمات التي تطوقه من جميع الاتجاهات، لا يزال محرومًا ومهمشًا، مطالبًا الجهات المعنية بالسماح بترخيص البناء بالحي، وهو أملهم؛ لانتشالهم من هذه الأزمة التي تسببت لهم بخسائر مالية كبيرة على مدى عقدين من الزمن.

رد البلدية

من جهته، أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، حرص واهتمام البلدية على تنمية مخططات العزيزية، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها وفق الاعتمادات المالية اللازمة لها، مؤكدًا أن هناك العديد من المشاريع التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، شملت العديد من هذه المخططات.

وأشار الزايدي إلى عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا المخطط، حتى الآن، مضيفا إن تركيز بلدية الخبر خلال هذه الفترة ينصب على جنوب الخبر بشكل أساسي، كونه الامتداد الطبيعي للخبر.