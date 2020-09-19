السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 219 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 30 محرم 1442 هجري الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر، اليوم 219 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا أنها سجّلت 5 حالات وفاة،ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 حالة. فيما زاد إجمالي حالات الشفاء إلى 34818 حالة.

// انتهى //

22:21ت م

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الجزائر 30 محرم 1442 هجري الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الجزائر، اليوم 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليرتقع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة .وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا أنها سجّلت 5 حالات وفاة،ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 حالة. فيما زاد إجمالي حالات الشفاء إلى 34818 حالة.// انتهى //22:21ت م0116

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