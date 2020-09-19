السعودية اليوم / سمو أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتّعه بإجازته



جيزان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته.

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

كما كان في استقباله وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومديرو الإدارات الأمنية وعدد من المسؤولين.

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21:48ت م

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