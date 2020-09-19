السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2760 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 01 صفر 1442 هـ موافق 18 شتنبر 2020 م

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.

// انتهى //

21:46ت م

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الرباط 01 صفر 1442 هـ موافق 18 شتنبر 2020 مسجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد الى 97264.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.// انتهى //21:46ت م0112

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