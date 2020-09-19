محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.فيروس كورونا الجديد نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3% وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-19 سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات. Advertisements 19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 12:25 AM سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات. ، نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3% ،

المصدر : الخليج 365

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