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سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 97264.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.فيروس كورونا الجديد
المغرب .. 2760 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من الـ 100 ألفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18
سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 97264.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
10:09 PM
فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.
سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 97264.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.
، المغرب .. 2760 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من الـ 100 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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