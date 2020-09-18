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ضبط أكثر من 17 مخالفة عمل في الرياض وإنذار 22 منشأة
في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذ مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 300 زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، أبرزها شركات تأجير السيارات، بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأسفرت الجولات عن توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى وإشعار العديد من المحال بضرورة تصحيح أوضاعهم، وضبط أكثر من 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.
يذكر أن جزءًا من الزيارات التفتيشية التي ينفذها المكتب تتم بناءً على البلاغات الواردة لإدارة التفتيش بالمنطقة؛ حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
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