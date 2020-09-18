محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا تلقى فريق التعاون هزيمته الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وجاء هدف الفريق الإيراني في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء سجلها اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من عمر المباراة. وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات بيرسبوليس في المركز الأول برصيد 7 نقاط ثم التعاون والدحيل في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد 4 نقاط. Advertisements دوري أبطال آسيا التعاون دوري أبطال آسيا التعاون 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 11:06 PM في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة تلقى فريق التعاون هزيمته الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وجاء هدف الفريق الإيراني في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء سجلها اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من عمر المباراة. وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات بيرسبوليس في المركز الأول برصيد 7 نقاط ثم التعاون والدحيل في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد 4 نقاط. الكلمات المفتاحية ، مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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