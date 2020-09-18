، السعودية "كنداسة" تنظم معرضاً للأزياء التراثية بمناسبة اليوم الوطني بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل أزياء من كافة مناطق المملكة

تنظم مصممة الأزياء أميمة كنداسة، احتفالية ومعرض للأزياء بمناسبة اليوم الوطني الـ90، وعرض مجموعة مميزة من أحدث تصميماتها التي تستوحي خطوطها من التراث الوطني العريق لقبائل المملكة، وذلك بمدينة جدة.

والمنتظر أن ينطلق يوم السبت القادم ويستمر لمدة أسبوع، بهدف تعريف الجمهور بالأزياء التراثية الوطنية، لما لذلك من دور في تعزيز الانتماء الوطني في النفوس، وتشمل المعروضات الزي السفياني والقرشي والزهراني والنجدي والحجازي والمديني والكُرته والزي الشمالي والقصيمي، وتم إنتاج هذه الأزياء خصيصاً لهذه المناسبة.

وأوضحت "كنداسة"، أن الأقمشة المستخدمة في إنتاج الأزياء بالنسبة للشمالي استخدمت الكريب وهو مطرز بالنول ويسمى "الكنفة" بطريقة خطوط عرضية، والكلف الدائرية التي تمزج الأصالة بالمعاصرة، مع إضافة لمسة جمالية من الإكسسوار من المجوهرات المكونة من مزيج من الفضة وأحجار المرجان الكريمة والجذابة.

وأبانت: أن "الزي المديني الذي يعبر عن المنطقة الغربية فاستخدمت فيه خام الشيفون الحرير الطبيعي، مع التطريز الحجازي العتيق، والكنتيل المعتق بماء الذهب عيار 14 والقصب، أما الكرته فهي من القماش الجرز المقصب بالذهبي والمحرمة والمدورة، أما السفياني الذي يمثل جنوب غرب المملكة، فهو مكون من قماش الكريب بألوانه الساحرة التي تمزج بين الأسود والأحمر والأزرق، ومطرز بالقصب والخيط الأبيض والأحمر والأزرق".

وعن الإكسسوارات، قالت "كنداسة": إنها "اختارت الإكسسوارات الفضية المطعمة بالفيروز الساحر، ومن جنوب غرب المملكة يأتي تصميم الزي القرشي المكون من قماش أسود مطرز بالقصب الفضي في خطوط طويلة وعرضية وصدرية داخلية، وزراير فضية مطعمة بالمجوهرات والكهرمان".

ومن المنطقة الجنوبية؛ اختارت "كنداسة" الزي العسيري المكون من قماش الكريب الأسود والمطرز بخطوط طويلة وعرضية تمزج الألوان الأصفر والأحمر والأخضر، وهي الألوان الرئيسة التي يفضلها أهل الجنوب، مع ذهبيات، ومنديل أصفر للرأٍس وطفشة على الرأس.

أما المنطقة الوسطى فقد اختارت "كنداسة" الزي النجدي ثوب النشل، وهو عبارة عن ثوب فضفاض أِشبه بالعباءة، مصنوع من قماش الشيفون ومطرز بالقصب الذهبي، وعليه البيشه الطويلة على الرأس، التي تتميز به المرأة المحتشمة، أما الإكسسوارات فهي عبارة عن "مخنق رش رش" و"بناجر" التي كانت النساء يلبسنها قديماً.

ومن المنطقة الوسطى أيضاً فقد نفذت ثوب "الكرته" فهو من ثلاث قطع من قماش الشالكي، وفوقه ثوب "النشل" المصنوع من قماش "الشيلة" وعليه البيشه المطرز بالخيوط العادية الملونة.

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اليوم الوطني