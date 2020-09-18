شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي يكشف عن 3 حالات يجوز فيها الكذب بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، ضوابط رخصة الكذب بين الزوجين.

وقال الشيخ السلمي خلال إحدى حلقات برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة ":" مسألة الكذب على الزوجة قال الرسول صلي الله عليه وسلم جائز في 3 حالات ومنها إصلاح ذات البين وحديث الرجل مع زوجته وحديث المرأة مع زوجها ".

وأضاف السلمي أن المقصود بالكذب التوريه وهو أن يتكلم الرجل مع زوجته بكلام وهو تفهم شئ آخر هذا هو الذي أجازه ابن جرير الطبري وابن تيمية.

وأوضح السلمي:" يجوز الكذب الصريح مع الزوجة لإدخال السرور على قلبها ويجوز للمرأة الكذب على زوجها لإدخال السرور عليه وليس لأن يتشفى منها ولا أن تتشفى منه وإنما المقصود هو إدخال السرور ".