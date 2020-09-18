شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. باحث في جودة القهوة يوضح سبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البن الهرري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث الباحث في جودة القهوة الأستاذ عبدالمحسن العبيد عن المراحل المختلفة لمعالجة البن، قائلا:" الفرز يأتي بعد مرحلة التجفيف ولكن الأفضل أن يفرز يدويا والوقت الذي يجفف فيه حسب سطوع الشمس والأمطار والغيم والندى ".

وأضاف العبيد خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" يجفف البن لفترات تتراوح من 20 يوما ل25 يوما بعد عملية التجفيف تبدأ مرحلة التقشير والفرق ثم التصنيع وتصنيف البن "، لافتا إلى أن المعالجة المغسولة يقطع البن ويوضع في برك مياه ويمزق ثم يوضع في جهاز تقشير ويغسل مكان التقشير ويصفى منه السائل الذي بداخل البن ثم يجفف على أسرة ثم يدخل في مرحلة التصنيع.

وأبان أن المعالجة المجففة " البدائية " بعد قطف البن من الشجرة يفرش ويزرع مع الشمس ويقلب ثم يدخل مراحل التصنيع بعد فرزه.

Advertisements

وقال إن البن خرج من اليمن ليغزو الكرة الأرضية، والأرابيكا والروبوستا هي أصل القهوة في العالم، مضيفا أن البن عبارة عن بذور مزروعة على حزام بين مدار السرطان والجدي في منتصف الكرة الأرضية.

وتابع:" البن أصلا جاء من أثيوبيا وانتشر بعدها في اليمن، موضحا:" الرطوبة والارتفاعات تؤثر في المنتج النهائي للقهوة " والاختلاف يكون في الكثافة والطعم والرائحة.

وكشف عن سبب انتشار البن الهرري في المملكة بسبب تدهور الزراعة وقلة الإنتاج في اليمن وزيادة الأسعار وتوجه التجار للبحث عن بدائل فكان أنسب بن وأقرب بن هو البن الهرري " الخولاني ".