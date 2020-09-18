شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وادي الحمض في صورة نادرة منذ 110 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صورة نادرة أجواء وادي الحمض قديمًا، والذي يعد أحد أكبر أودية شبه الجزيرة العربية يقع شمال المدينة المنورة 147 كم. وثقت صورة نادرة أجواء وادي الحمض قديمًا، والذي يعد أحد أكبر أودية شبه الجزيرة العربية يقع شمال المدينة المنورة 147 كم. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة للوادي تم التقاطها في عام 1328هـ (1910م). يذكر أن وادي الحمض اسمه التاريخي وادي إضم، ويبلغ طوله حوالي 400 كم تقريباً؛ حيث يبدأ من منطقة المدينة المنورة ويسير شمالاً بميل إلى الغرب حتى شمال غرب خيبر حين يلتقي بوادي الجزل، ومن ثم يغير اتجاهه إلى الغرب ويخترق الجبال إلى السهل الساحلي حتى يصب في البحر الأحمر .

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