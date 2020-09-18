صورة نادرة للأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية نادرة، الأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان وذلك خلال دراسته في معهد الأنجال بالعاصمة الرياض. وثّقت صورة تاريخية نادرة، الأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان وذلك خلال دراسته في معهد الأنجال بالعاصمة الرياض. يذكر أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود كان قد ولد في 5 جمادي الأولي 1368هـ.

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