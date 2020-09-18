إغلاق 575 محلًّا مخالفًا بجولات رقابية وتفتيشية في الدمام

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها بلدية شرق الدمام، خلال العام الماضي 1441هـ، عن إغلاق 575 محلًّا مخالفًا، وتحرير 6013 مخالفة، وقيد 6112 إشعارًا، وإيقاف 877 عاملًا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإتلاف 1154 كيلوجرامًا من المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن البلدية نفَّذت خلال حملاتها الميدانية 12939 جولة، طالت مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، والتزامهم بالاشتراطات اللازمة وممارسة الأنشطة، لحد المخالفات التي تضر بصحة المستهلك.

وأفاد المهندس الغامدي، بأن البلدية ضبطت خلال حملاتها 2255 كرتونة خضار وفواكه لباعة جائلين مخالفين للأنظمة، ورفع 537 حاجزًا، وإزالة 168 لوحة إعلانية، وإغلاق 14 محطة وقود مخالفة للاشتراطات البلدية.

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وبيَّن أن البلدية تعاملت مع 2387 بلاغًا، وأصدرت 405 رخص بناء، و1488 رخصة مهنية، و130 لوحة إعلانية، كما رفعت أكثر من 200,000 طن من النفايات، و70,000 متر مكعب من الأنقاض المجهولة المصدر، فيما زرعت 630100 زهرة و3644 شجرة، ومسطحات خضراء بمساحة 1868 مترًا مربعًا.

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