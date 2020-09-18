النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يُظهر طفلًا في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم، وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة؛ فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقًا للمادة (١٠٣) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة؛ إذ جرَّم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للآداب أو مخالِفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة لجهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألو جهدًا في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.