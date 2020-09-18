مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP

2020-09-18

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- ظهران الجنوب

حصل مستشفى ظهران الجنوب العام، ممثلًا بقسم التغذية، على شهادة (HACCP) والمعني بالتحكّم في العملية الإنتاجيّة وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية.

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الجدير بالذكر أن هذا النظام يعتبر مسؤولًا عن عمليات إنتاج الغذاء وتحديد مواقع الخطر أثناء علمية إنتاج الأغذية، ويتم ذلك من خلال المراقبة المستمرّة للعملية الإنتاجيّة والتحكّم بجميع خطوات الإنتاج، بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة لمنع حدوث أيّ مشاكل أو أخطار وتكمن أهمية نظام “الهاسب” في تمكّنه في ضمان سلامة المنتج الغذائيّ؛ حيث إنّ أولويات “الهاسب” هي التحكّم في العملية الإنتاجيّة وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية من الملوّثات بشتى أنواعها مثل الملوّثات الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائيّة، مع وجود نظام يحمي الأغذية من التلوّث ويُحد من المخاطر الناتج؛ مما يعزّز الصحة العامة.

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