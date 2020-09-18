، للمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، وفريق بشكتاش التركي؛ نظير توقيعه عقداً معه دون الرجوع إلى إدارة النادي.
وقال الأهلي في بيان إعلامي أصدره مساء اليوم الجمعة: "نظراً لقيام اللاعب دي سوزا بفسخ عقده من جانب واحد والتوقيع مع نادٍ آخر؛ يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد على الآتي:-
- الخليج 365 وأن أرسل اللاعب إخطارًا للحصول على جزء من مقدم مستحق سابقًا، وقام النادي بالرد على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/ 6/ 2021م.
- تأخر اللاعب عن الرجوع للتدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية.
- رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب إلا أن هذا الأخير كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم النادي الأهلي بذلك.
- لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020م تقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر (7) لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن، وبالفعل تم سداد السكن للاعب.
- بتاريخ 30 أغسطس 2020م تقدم بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ لم يراعِ فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا.
- فوجئ النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد ثم التوقيع مع النادي؛ في مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا.
وعليه فإن النادي الأهلي قام بإرسال إخطار للاعب وللنادي الذي وقع معه؛ لإعلامهم بأن ما وقع فيه مخالفة للوائح الفيفا ويعتبر فسخًا للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك.
وأمام تعنُّت اللاعب فإن مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعيًا منه للحفاظ على حقوق الكيان، وردعًا لكل من يحاول الاعتداء على اعتباره؛ فإنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي بالتضامن بينهما، مع طلب القضاء ضدهما بالغرامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة.
وكان نادي بشكتاش أعلن في الأيام القليلة الماضية التعاقد مع دي سوزا بعقد لمدة عامين بعد تخطي اللاعب الكشف الطبي، وذلك دون التوصل لاتفاق مع الأهلي على انتقال اللاعب.
الأهلي
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 09:36 PM
نظير توقيعه عقداً دون الرجوع إلى الإدارةللمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا
تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، وفريق بشكتاش التركي؛ نظير توقيعه عقداً معه دون الرجوع إلى إدارة النادي.
وقال الأهلي في بيان إعلامي أصدره مساء اليوم الجمعة: "نظراً لقيام اللاعب دي سوزا بفسخ عقده من جانب واحد والتوقيع مع نادٍ آخر؛ يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد على الآتي:-
- الخليج 365 وأن أرسل اللاعب إخطارًا للحصول على جزء من مقدم مستحق سابقًا، وقام النادي بالرد على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/ 6/ 2021م.
- تأخر اللاعب عن الرجوع للتدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية.
- رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب إلا أن هذا الأخير كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم النادي الأهلي بذلك.
- لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020م تقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر (7) لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن، وبالفعل تم سداد السكن للاعب.
- بتاريخ 30 أغسطس 2020م تقدم بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ لم يراعِ فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا.
- فوجئ النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد ثم التوقيع مع النادي؛ في مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا.
وعليه فإن النادي الأهلي قام بإرسال إخطار للاعب وللنادي الذي وقع معه؛ لإعلامهم بأن ما وقع فيه مخالفة للوائح الفيفا ويعتبر فسخًا للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك.
وأمام تعنُّت اللاعب فإن مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعيًا منه للحفاظ على حقوق الكيان، وردعًا لكل من يحاول الاعتداء على اعتباره؛ فإنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي بالتضامن بينهما، مع طلب القضاء ضدهما بالغرامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة.
وكان نادي بشكتاش أعلن في الأيام القليلة الماضية التعاقد مع دي سوزا بعقد لمدة عامين بعد تخطي اللاعب الكشف الطبي، وذلك دون التوصل لاتفاق مع الأهلي على انتقال اللاعب.
، للمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر للمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.