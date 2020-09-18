‏همة الـ90 تعانق السماء بأكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات ‎اليوم الوطني

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

استعدادًا لليوم الوطني الـ90، تعرض القناة السعودية يوم الأربعاء المقبل أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات ‎اليوم الوطني السعودي تحت شعار “‏همة الـ90 تعانق السماء”، وذلك في الرابعة عصرًا وعلى منصات الهيئة العامة للطيران المدني.

همة حتى القمة:

وتحت شعار “همة حتى القمة”، تحتفل السعودية بيومها الوطن الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/ 1932م.

مقولة لولي العهد:

وتم استلهام شعار اليوم الوطني هذا العام (همة حتى القمة) من مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر 2018.

وامتدح الأمير محمد بن سلمان المواطنين السعوديين، قائلًا “همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض”، تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.

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جبل طويق لا يختفي:

وجبل طويق لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كم، ويتكون من الصخر الجيري الصلب، مشكلًا هلالًا جبليًّا يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

وسمي طويق لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

تجسيد للواقع التنموي:

وجاء اختيار شعار اليوم الوطني “همة حتى القمة” ليجسد الواقع التنموي من جانب، وطموحات وآمال القيادة للنهوض والتنمية من جانب آخر.





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