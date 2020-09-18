3 أكاديميين بجامعة المؤسس يطلقون كتاب كوفيد- 19 

2020-09-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

بإشراف مركز الملك فهد للبحوث الطبية، صدر عن مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز كتاب “فيروس كورونا المستجد” (Covid 19)، ويحتوي على تعريف مبسط بالفيروسات وتعريف علمي لفيروس كورونا المستجد سارس 2.

3 أمور أساسية:

ويتناول الكتاب ثلاثة أمور رئيسية هي دراسات مناعية لكل ما يتعلق بالفيروس من أبحاث حديثة، وكذلك دور الخلايا الجذعية في معالجته والجزء الأخير مقالات علمية منوعة خلال جائحة كورونا.

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3 أكاديميين بجامعة المؤسس:

والكتاب من تأليف البروفيسور صالح عبدالعزيز الكريّم أستاذ الأجنة والخلايا الجذعية والدكتورة عالية الدهلوي أستاذ مشارك في علم المناعة والدكتورة غدير الرفاعي أستاذ مساعد في علم الأجنة والخلايا الجذعية.

مكتبة حافظ وخوارزم:

ويتواجد الكتاب في مكتبة حافظ للتوزيع والنشر ومكتبة خوارزم العلمية، وكذلك مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.





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