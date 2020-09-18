شكرا لمتابعة خبر عن تقويم التعليم توضح قيمة رسوم الرخصة المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب قيمة رسوم الرخصة المهنية، وكذلك تكلفة إعادة الاختبار.
وذكرت أن رسوم الرخصة تبلغ 300 ريال، منها 200 ريال لاختبار الرخصة بقسميه العام والتخصص، و100 ريال لإصدار الرخصة أو تجديدها أو ترقيتها.
ولفتت الهيئة أن قيمة إعادة الاختبار تبلغ 100 ريال للعام و100 ريال للتخصص، مضيفة أن درجات الاجتياز للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين متعددة، ومنها رخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم خبير 80 درجة فأعلى.
واشترطت للحصول على الرخصة المهنية الحصول على درجة الاجتياز في كلا الاختبارين، ويحدد مستوى الرخصة على الدرجة الأقل في الاختبارين.
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