شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول فشله لنجاح ويُبرع في مجال جراحة الأعصاب بفرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الطبيب هاني الجهني قصة الكفاح التى خاضها حتى يصبح أول طبيب سعودي متخصص ينضم إلى هيئة الأطباء الفرنسيين، ويعمل بها بشكل رسمي كجراح مخ وأعصاب.

وذكر أنه التحق بكلية الطب بجامعة القصيم، إلا أنه رسب في مادة المخ والاعصاب، لكنه لم يستسلم، واجتهد حتى أصبح عاشقاً لجراحة المخ والأعصاب.

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وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أنه تخرج بتفوق، وأصبح أول معيد في جامعة القصيم متخصص في المخ والأعصاب، لافتا إلى أنه انضم للزمالة الفرنسية، وبرغم صعوبة اللغة إلا أنه تغلب عليها، وظل يعمل في مستشفيات فرنسية، وأثبت نجاحه فيها.

وأكد أنه يعمل بشكل رسمي في مستشفى فرنسي، في تخصص جراحة المخ والأعصاب، مشيداً بما قدمته حكومة المملكة لدعم مسيرة التعليم لأبنائها.