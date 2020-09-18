شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ : أموت في اليوم عدة مرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، المزيد من القلق وحيرة الجمهور بتغريدة غامضة جديدة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على"تويتر" :"أنا دقيق الملاحظة ولا استطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذالك أموت في اليوم الواحد عدة مرات والسببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير للأسف".

وكانت الفترة الماضية شهدت العديد من التغريدات لرئيس هيئة الترفيه، التي أثارت العديد من التساءلات حول الشخص، أو الجهة المقصودة بهذه التعليقات.