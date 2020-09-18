شكرا لمتابعة خبر عن مدة نقل العامل برصيد رواد الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية المدة المطلوبة من أجل نقل العامل برصيد رواد الأعمال.
وقالت الوزارة إنه يمكن ذلك بعد عام من استقدام العامل؛ وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نقل الكفالة بتأشيرة رواد الأعمال، هل النقل بعد سنة من تاريخ صدور التأشيرة؟ أو من دخول العامل للسعودية؟».
وأكدت الوزرة على أنه بعد انقضاء سنة على استقدام العامل برصيد رواد الأعمال، يمكن إجراء نقل الخدمة للعامل ويعامل معاملة طبيعية في إجراءات نقل الخدمة المعتمدة».
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