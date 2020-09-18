شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المعلم المصاب بالسرطان "الفيفي" : أشعر بتحسن بعدما تواصلت مع الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المعلم المصاب بالسرطان، محمد الفيفي، أن حالته الصحية والنفسية تحسن عندما بدأ التدريس لطلابه.

وذكر ، خلال مداخلة له في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية"، أن الأطباء أحسوا بتحسن حالته الصحية عقب تواصله مع طلابه.

وأشاد الفيفي بمنصة التعليم عن بعد، مؤكداً أنها أفضل وسيلة لتدريس الطلاب في ظل جائحة كورونا.