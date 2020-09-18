«الشؤون البلدية» توضح ألية إصدار رخصة نشاط تجاري

إلكترونيا

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات إصدار رخصة نشاط تجاري. وتتيح خدمة إصدار رخصة نشاط تجاري للمستفيد إصدار جديد لرخصة مهنية تؤهل صاحبها لممارسة نشاط مهني محدد، وفق الضوابط والشروط. ومن متطلبات إصدار رخصة نشاط تجاري، إنشاء حساب مستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية، من خلال خدمة تسجيل عملاء الأمانة. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، أن خطوات إصدار رخصة النشاط التجاري... سجّل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اضغط على (ابدأ الخدمة). Advertisements ثم اختر المنطقة ثم اختر الأمانة، واختر البلدية- مراكز الخدمة.. اضغط على الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالخدمة، ثم أدخل بيانات مقدم الطلب، ثم اضغط (التالي)، وأدخل بيانات النشاط، ثم اضغط (التالي)، وأدخل بيانات الطلب، ثم اضغط (التالي)، وأدخل المرفقات، وأرسل الطلب. وفقًا لوزارة الشؤون البلدية. اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» تدعو المستثمرين للاطلاع على وثيقة طلب التأهيل وزارة الموارد البشرية تفسِّر التعديلات الجديدة لمواد نظام العمل

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