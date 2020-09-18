بالصور.. 128 طنّ مساعدات غذائية سعودية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة..
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,740 سلة غذائية، تزن 128 طنًّا و760 كيلوجرامًا، على الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.
وتلبي هذه المساعدات المتطلبات الحياتية والضرورية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد فقرًا في مدن بيروت، والبقاع الأوسط، والمنية، سير الضنية، واستفاد منها 8,700 فرد.
وتأتي هذه المساعدات بهدف التخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم، وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.
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