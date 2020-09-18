تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً..

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لأمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم الجمعة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمخواة, والمندق, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها. بدورها نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله. اقرأ أيضًا

الحصيني يتوقع طقس الجمعة والسبت والمناطق المتأثرة بهطول الأمطار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.