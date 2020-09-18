

الطوال 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الموسم أكثر من 20 جولة رقابية صحية بالمركز في أسبوع، وذلك للتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية المعتمدة لرفع مستوى الوعي والسلامة لدى الجميع.

وأوضح رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد محمد جباري، أن فرق الإصحاح البيئي نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 74 موقعاً بالمركز والقرى التابعة له، كما تم تطهير وتعقيم 170 آلية وحاوية، باستخدام 7900 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة أسفرت عن رفع 361 طناً من النفايات، وإزالة 560 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

وأكد المهندس جباري، استمرار البلدية في خطتها الدورية التي تنفذها بشكل يومي في نطاق المركز والقرى التابعة له، واستمرار عملها لحماية المجتمع وتحقيق البيئة الآمنة.

// انتهى //

19:44ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ أكثر من 20 جولة رقابية بمركز الموسم في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.