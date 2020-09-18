السعودية اليوم / الأردن تسجل 213  إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 213 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و211 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 95 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2498 حالة، كما سُجلت 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 29 حالة.

// انتهى//

19:06ت م

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عمّان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4344 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و211 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 95 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2498 حالة، كما سُجلت 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 29 حالة.// انتهى//19:06ت م0090

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