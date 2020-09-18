

بغداد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4305 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8408 حالات, فيما سجلت 4205 حالات شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 245305 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57977 مصاباً , منهم 536 مصاباً في العناية المركزة.

// انتهى //

17:05ت م

0079



بغداد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 311690 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8408 حالات, فيما سجلت 4205 حالات شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 245305 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57977 مصاباً , منهم 536 مصاباً في العناية المركزة.// انتهى //17:05ت م0079

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.