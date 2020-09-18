السعودية اليوم / تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و 572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و 772 شخصًا.

// انتهى //

16:49ت م

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كيب تاون 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و67 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و 572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و 772 شخصًا.// انتهى //16:49ت م0075

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