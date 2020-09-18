السعودية اليوم / الجوامع بالمملكة توحد خطبها للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامناً مع اليوم الوطني ال 90



الرياض 1 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2020م واس

توحدت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة، للتذكير بنعمة توحيد المملكة، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني ال 90 لتوحيد المملكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأكد الخطباء، أن حب الوطن واجب شرعي سيما وأن هذا الوطن قام منذ تأسيسه برفع راية الإسلام وجعل كتاب الله وسنة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ دستوراً ومنهاجاً له في كافة شؤونه، إلى جانب رعاية الحرمين الشريفين والعناية بهما وخدمة قاصديهما، ونشر الأمن والأمان في ربوع المملكة وتصدير الخير للعالم أجمع.

واستذكروا، الجهود العظيمة التي بذلت في سبيل توحيد المملكة بعد حالة الجهل والفوضى والشتات والفرقة بين أبناء الجزيرة، وانتشار الخوف والفقر والأمراض التي كانت تعيشها الجزيرة العربية، ومراحل قيام الدولة

ونوهوا بالتاريخ المشرق والحافل بالمنجزات والعطاء والتطور في مختلف المجالات التي تشهدها المملكة خلال المرحلة الحالية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين يحرصان على كل ما من شأنه رفعة الوطن وعز المواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، إلى جانب خدمة نصرة قضايا المسلمين في العالم وتقديم العون والمساعدة لهم.

وتطرق الخطباء، إلى مفاهيم وأسس المواطنة الصالحة وأهمية دور العلماء والدعاة والمعلمين في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى عموم المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والحذر من دعاة السوء والشر، كما تحدثوا عن دور الأسرة في تربية الناشئة على حب الوطن وغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوسهم.

واختتم الخطباء حديثهم للمصلين بالتذكير بنعمة توحيد المملكة وقصة الكفاح التي خاضها الملك المؤسس ومن بعده أبناءه الملوك ـ رحمهم الله ـ لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة وبناء نهضة شاملة أسهمت في رقي الوطن والمواطن، لافتين إلى أن هذه النعمة تحتاج إلى الشكر والعمل الجاد والمخلص للمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والحرص على أمنه وسلامة مواطنيه.

// انتهى //

16:36ت م

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الرياض 1 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2020م واستوحدت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة، للتذكير بنعمة توحيد المملكة، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني ال 90 لتوحيد المملكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد الخطباء، أن حب الوطن واجب شرعي سيما وأن هذا الوطن قام منذ تأسيسه برفع راية الإسلام وجعل كتاب الله وسنة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ دستوراً ومنهاجاً له في كافة شؤونه، إلى جانب رعاية الحرمين الشريفين والعناية بهما وخدمة قاصديهما، ونشر الأمن والأمان في ربوع المملكة وتصدير الخير للعالم أجمع.واستذكروا، الجهود العظيمة التي بذلت في سبيل توحيد المملكة بعد حالة الجهل والفوضى والشتات والفرقة بين أبناء الجزيرة، وانتشار الخوف والفقر والأمراض التي كانت تعيشها الجزيرة العربية، ومراحل قيام الدولة السعودية وجهود الملك المؤسس لنصرة الدعوة السلفية التي قامت على التوحيد الخالص البعيد كل البعد عن الشرك والبدع والخرافات.ونوهوا بالتاريخ المشرق والحافل بالمنجزات والعطاء والتطور في مختلف المجالات التي تشهدها المملكة خلال المرحلة الحالية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين يحرصان على كل ما من شأنه رفعة الوطن وعز المواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، إلى جانب خدمة نصرة قضايا المسلمين في العالم وتقديم العون والمساعدة لهم.وتطرق الخطباء، إلى مفاهيم وأسس المواطنة الصالحة وأهمية دور العلماء والدعاة والمعلمين في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى عموم المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والحذر من دعاة السوء والشر، كما تحدثوا عن دور الأسرة في تربية الناشئة على حب الوطن وغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوسهم.واختتم الخطباء حديثهم للمصلين بالتذكير بنعمة توحيد المملكة وقصة الكفاح التي خاضها الملك المؤسس ومن بعده أبناءه الملوك ـ رحمهم الله ـ لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة وبناء نهضة شاملة أسهمت في رقي الوطن والمواطن، لافتين إلى أن هذه النعمة تحتاج إلى الشكر والعمل الجاد والمخلص للمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والحرص على أمنه وسلامة مواطنيه.// انتهى //16:36ت م0073

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.