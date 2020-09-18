السعودية اليوم/ 12 ألف جولة رقابية وتفتيشية نفذتها بلدية شرق الدمام



الدمام 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها بلدية شرق الدمام خلال العام الماضي (1441هـ)، عن إغلاق ( 575) محلاً مخالفاً، وتحرير (6013) مخالفة، و قيد ( 6112) إشعاراً، وإيقاف (877) عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، وإتلاف (1154) كيلوغراما من المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن البلدية نفذت خلال حملاتها الميدانية (12939) جولة، طالت مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، والتزامهم بالاشتراطات اللازمة وممارسة الأنشطة، لحد المخالفات التي تضر بصحة المستهلك.

وأفاد المهندس الغامدي، أن البلدية ضبطت خلال حملاتها (2255) كرتون خضار وفواكه لباعة متجولين مخالفين للأنظمة، ورفع (537) حاجزاً، وإزالة (168) لوحة إعلانية، وإغلاق (14) محطة وقود مخالفة للاشتراطات البلدية.

وبين أن البلدية تعاملت مع (2387) بلاغ، وأصدرت (405) رخص بناء، و(1488) رخصة مهنية، و(130) لوحة إعلانية، كما رفعت أكثر من (200,000) طن من النفايات، و(70,000) متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر، فيما زرعت (630,100) زهرة و (3644) شجرة ، ومسطحات خضراء بمساحة (1868) متراً مكعباً.

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16:25ت م

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