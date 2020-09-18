السعودية اليوم / باكستان تسجل 752 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 9 وَفَيَات، و752 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 304386 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 6408 وَفَيَات، وبلغ إجمالي حالات التي تماثلت للشفاء 291683 حالة، في حين توجد 6295 حالة نشطة.

// انتهى //

16:03ت م

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إسلام آباد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 9 وَفَيَات، و752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 304386 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 6408 وَفَيَات، وبلغ إجمالي حالات التي تماثلت للشفاء 291683 حالة، في حين توجد 6295 حالة نشطة.// انتهى //16:03ت م0064

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