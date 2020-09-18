الأرصاد عن توقعات طقس الغد: سحب رعدية وأتربة

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة والدمام والعلا ورفحاء 44 درجة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في السعودية بـ18 مئوية.

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